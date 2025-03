Aloy-stemmeskuespilleren reagerer på KI-gjenskapelse av karakteren

HQ

Skuespilleren som spiller Aloy i Horizon-spillene har nylig uttalt seg om videoen som er spredt rundt på internett, og som viser en KI-gjenskapelse av karakteren. I en teknisk demo viste Sony hvordan en KI-spillerkarakter i et spill kan se ut. Denne videoen var ikke ment å bli sett av offentligheten, men nå som den har blitt det, har det blitt dannet mange meninger om den.

I en ny TikTok forklarte Ashly Burch først at ingen av hennes prestasjoner hadde blitt brukt av teknologidemoen. Demoen gjenspeilte heller ikke noe som var aktivt under utvikling, men selv om begge disse tingene kan være sanne, er Burch fortsatt bekymret for fremtiden til videospillopptredener.

"Jeg ser for meg at det kommer en video som denne, som har noens opptreden knyttet til seg. Den har noens stemme, ansikt eller bevegelse. Og muligheten for at hvis vi taper denne kampen, vil den personen ikke ha noe rettsmiddel," sa Burch, og refererte til den nåværende SAG-AFTRA-streiken for å gi videospillskuespillere beskyttelse mot KI.

"Teknologien er ikke problemet. Det er ikke spillselskapene som ønsker å bruke teknologien som er problemet. Problemet er at vi for øyeblikket er i streik, og at forhandlingsgruppen ikke vil gå med på å gi oss beskyttelse som bygger på sunn fornuft," fortsatte hun.

KI er fortsatt et hett tema innen spillbransjen, og det ser ut til at vi bare vil fortsette å ha disse samtalene om hva som er greit og ikke greit, og hvordan teknologien kan endre bransjen.