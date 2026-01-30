Alt du bør vite om kall og kamper i Dragon Quest VII Reimagined

HQ

Tidligere denne uken kunne vi fortelle at andre del av Bandai Namcos videoserie Dragon Quest VII Reimagined, Adventure Log, hadde blitt sluppet, der vi introduserte følgesvennene dine. Nå er det på tide med den tredje delen, Vocation & Combat.

Her får vi selvfølgelig massevis av gameplay, der vi lærer mer om hvordan kampene fungerer, og vi får også se mange forskjellige fiender av varierende størrelse og søthetsnivå.

Vi får naturligvis også et glimt av de mange yrkene du kan ta på deg, selv om vi merker oss at Nintendo 3DS-versjonens ulike kostymer for de forskjellige jobbene mangler, noe som føles litt overraskende med tanke på hvor overdådig resten av spillet ser ut. Det ser ut til å være flere Quality of Life-tillegg som vi mistenker at fansen vil sette pris på, for eksempel smidigere veksling mellom jobber og karakterer.

Ta en titt på Dragon Quest VII Reimagined -videoen nedenfor, og akkurat som forrige gang vil vi minne deg på at det finnes en spillbar demo for alle nåværende formater, det vil si PC, PlayStation, Switch og Xbox. Og lagringsfilen din vil bli overført til det ferdige spillet.