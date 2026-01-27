Bli kjent med mannskapet ditt i Dragon Quest VII Reimagined

HQ

Vi kan nå for alvor begynne å telle ned dagene til Dragon Quest VII Reimagined slippes den 5. februar. Med så kort tid igjen er det tydelig at Square Enix for alvor har begynt å trappe opp trykket, og vi får jevnlig nye trailere og videoer som viser frem ulike aspekter ved den sterkt moderniserte tolkningen av et av tidenes beste japanske rollespill.

Etter å ha sluppet videoen Adventure Log Part 1 for en måned siden, som viste frem verden og presenterte historien, mistenkte vi at det også ville komme en del to, og antakelig en del tre etter hvert. Nå har Adventure Log Part 2 blitt sluppet, og denne gangen mener Square Enix at det er på tide at vi blir kjent med reisefølget ditt, for hva ville vel et japansk rollespill være uten følgesvenner som blir med deg på reisen?

Du kan sjekke ut videoen nedenfor, og ikke glem at det finnes en spillbar demo for alle aktuelle formater: PC, PlayStation, Switch og Xbox. Lagringsfilen din vil også bli overført til det ferdige spillet.