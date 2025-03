Alt du må vite om War Thunder sin Hornet's Sting-oppdatering

Den første store oppdateringen i 2025 har kommet til Gaijin Entertainments gratis cross-platform, MMO militærspill, War Thunder. Kjent som Hornet's Sting, legger denne nye mengden med innhold legger til mange ekstra kjøretøy for å låse opp, forbedrer eksisterende innhold og gjør ønskede forbedringer på en samling steder som fansen har spurt om en stund. Så mens Hornet's Sting er tilgjengelig for å sjekke ut i spillet i dag, for å se hva oppdateringen bringer til bordet, har vi laget en hendig Alt du trenger å vite-video.

I videoen fordyper vi oss i hvor Hornet's Sting har fått navnet sitt fra, og hvordan den nye serien av jagerfly og deres berømte konkurrenter ønsker å endre hvordan luftkampene til War Thunder utspiller seg.

Etter dette ser vi andre steder på himmelen, mens vi også ser på land og hav for å sette søkelyset på de forskjellige andre kjøretøyene som ankommer spillet som en del av Hornet's Sting, og som har til hensikt å ryste opp actiondelene av War Thunder på spennende måter.

Etter å ha fokusert på kjøretøyene, ser vi på kartendringene og -forbedringene og utforsker hvordan fans kan forvente å bli imponert når de tar en tur til Rhinen, Sinai og Jungle. Dette er før du sjekker ut de nye funksjonene og forbedringene som kommer til noen kjerneelementer i spillet, det være seg UAV Picture-in-Picture, Radar Antenna og on-the-edge jetpiloting, som blir styrket med Maneuver Mode og Thrust Vectoring.

Enkelt sagt har War Thunder sin Hornet's Sting-oppdatering noe for fans av alle slag, så sørg for å sjekke ut Alt du må vite-videoen nedenfor for å lære alt om disse ulike områdene og mer.

Du kan dykke inn i War Thunder i dag på PC, Mac, PlayStation- og Xbox-konsoller, og Gamereactor-lesere kan få en bonus for å sjekke ut spillet ved å klikke denne linken.