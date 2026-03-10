Alt du trenger å vite om det første Pokémon Pokopia -arrangementet "More Spores for Hopip

HQ

Pokémon Pokopia er en stor suksess. I Madrid, der jeg bor, er det faktisk utsolgt praktisk talt overalt. Alle har fått Pokémon-feber, og det ser ikke ut til at vi kommer til å finne en kur med det første.

Det vi har funnet, er det første midlertidige Pokémon Pokopia -arrangementet, der den vennlige Hopip og dens evolusjonære linje gir oss et nytt oppdrag og tilbyr oss ulike eksklusive gjenstander som belønning. Denne hendelsen, kalt "More Spores for Hoppip", startet i går kveld og vil være aktiv frem til 24. mars.

For å få tilgang til hendelsen må du ha gjenoppbygd det første Pokémon-senteret, der Hopip vil dukke opp og be oss om å hjelpe ham med å finne bomullsporer, som dukker opp på Dream Island. Når vi har fått tak i noen, kan vi gå til Pokémon-senteret (som Hopip har gjort om til en butikk) hvor vi kan bytte sporene mot eksklusive gjenstander.

Husk at du må være venn med Drifloom for å få tilgang til Drømmeøya, men du kan finne ut mer i guiden vår.

Vi anbefaler også å ta en titt på fossilguiden vår.

I løpet av arrangementet vil også Hopips evolusjoner, Skiploom og Jumpluff, dukke opp, så du kan legge dem til i Pokédexen din, og du kan sjekke ut vår komplette Pokédex-guide og alle habitatene her.

Har du allerede deltatt i jakten på sporer til Hopip?