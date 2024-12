Alt du trenger å vite om Valorant EMEA 2025-sesongen

HQ

Riot Games har offisielt avslørt detaljene du trenger å vite om EMEA Esports 2025-sesongen for Valorant. Hvis du ønsker å legge til noen datoer i kalenderen din, og rydde opp i timeplanen din for å se favorittlagene dine møte hverandre, så har vi alt du trenger å vite.

VCT EMEA-sesongen begynner den 15. januar. På samme måte som i fjor vil kampene bli spilt ukentlig på onsdag, torsdag og fredag, men alle sluttspillkampene vil nå finne sted i helgen, og de store finalene vil alltid finne sted på en søndag.

Et nytt tretrinnsformat blir introdusert, inkludert det Riot Games kaller Challengers; et nytt arrangement som gir turneringsarrangører større fleksibilitet og åpner for mer varierte formater komplimentert av det intense gameplayet du kjenner og elsker.

12 lag vil være en del av VCT EMEA 2025, og de vil få selskap av Ascension-vinnerne Apeks. Hold utkikk etter flere detaljer om lagene, hvordan sesongen utvikler seg og mer, mens vi ser frem til VCT EMEA 2025 i januar.