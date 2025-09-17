"Alt jeg tar på blir til bæsj", sier MindsEye-skuespiller

HQ

Hvor mye av et videospill kan reddes av skuespillet? Ikke mye, men skuespilleren Alex Hernandez ser ut til å mene at han har det motsatte av Midas touch når det gjelder å jobbe i spill etter å ha spilt hovedrollen i de utskjelte Mafia III og MindsEye.

I FRVR-podcasten snakket Hernandez om hvordan mottakelsen av spillene han har spilt i, har svekket selvtilliten hans. "Det er vanskelig å bruke to og et halvt år på et prosjekt som du er veldig stolt av, og du er stolt av ditt bidrag til det. Og jeg hadde bare positive opplevelser da jeg jobbet med det. Jeg var stolt på deres vegne og av dem jeg jobbet med, og jeg ønsket at det skulle bli en suksess for dem like mye som for meg selv", sier han.

"Bare responsen... Jeg tenkte: 'Jeg kommer kanskje aldri til å jobbe i et spill igjen'," fortsatte han, og la til at han lurer på om det er uflaksen hans som gjør at disse spillene går ned. "'Har jeg det motsatte av det gylne håndlaget? Som den drittbrune berøringen? Alt jeg tar på blir til bæsj?"

Hernandez erkjente at han ikke kan kontrollere mye av det som gjør at et spill lykkes eller mislykkes, men fordi ansiktet hans er på omslaget, vet han også at mye vitriol kan bli rettet mot ham. Det er synd at de store prosjektene hans så langt ikke har slått an, men det finnes alltid et nytt.