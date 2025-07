Alt kommer ned til dette: Sjekk ut den første traileren for Stranger Things' siste sesong

HQ

Det har tatt lang, lang tid å komme så langt, men Stranger Things avsluttes denne vinteren. Suksesserien på Netflix avsluttes fra november, når den første delen kommer, og følges noen uker senere med neste pulje episoder, før en skikkelig stor finale på nyttårsaften. Det er en spennende periode å være fan av serien som gang på gang har vist seg å være en av strømmetjenestens største og mest populære.

Som vi fortalte deg i går har Netflix nettopp delt den offisielle første traileren for Stranger Things sin femte sesong, og i den får vi se gjengen fra Hawkins møte sin mest skremmende oppgave hittil, og til og med håndtere det som ser ut til å være den tilbakevendende Vecna. Det sier seg selv at gjengen står overfor en stor utfordring i denne siste runden med episoder.

Sjekk ut traileren nedenfor, i tillegg til sammendraget og de faste utgivelsesdatoene for de forskjellige episodene.

Utgivelsesdatoer:



Volum 1 - 26. november



Volum 2 - 25. desember



Volum 3 - 31. desember



Synopsis: "Høsten 1987. Hawkins er preget av riftenes åpning, og våre helter er forent av et felles mål: å finne og drepe Vecna. Men han har forsvunnet - hans oppholdssted og planer er ukjente. Myndighetene har satt byen i militær karantene og intensivert jakten på Eleven, noe som tvinger henne til å gjemme seg igjen. Når årsdagen for Wills forsvinning nærmer seg, nærmer også en tung, velkjent frykt seg. Det siste slaget nærmer seg - og med det et mørke som er mektigere og mer dødelig enn noe de har møtt før. For å få slutt på dette marerittet trenger de at alle - hele gruppen - står sammen, en siste gang."