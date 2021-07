Alt om Apex Legends' Seer samlet i trailer

Da Respawn ga oss den første skikkelige traileren for Apex Legends' kommende Emergence-sesong i forrige uke lovet de samtidig å gå mer detaljert til verks om hvordan...

Vi har allerede rapportert masse nytt fra EA Play Live forrige uke, men én nyhet som kanskje gikk over hodet på mange var nytt om Apex Legends Global Series, en...

BLAST Titans inngår samarbeid med Twitch og Amazon

den 24 juli 2021 klokken 09 ESPORTSTEKST. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

BLAST Titans, Apex Legends-turneringen hostet av Blast Premier, har annonsert at de inngår samarbeid med Twitch og Amazon innen eventet. De to vil jobbe sammen for å...