Alt om Back 4 Blood-betaen

Vi visste allerede at Back 4 Blood vil ha en åpen betatest som starter den 5. august, men akkurat hva den skal inneholde var ukjent frem til nå.

I tillegg til å gi oss en forventningsøkende trailer har Turtle Rock avslørt at Back 4 Blood-betaen vil la oss spille på to vanlige kart og to kart for PvP-modusen Swarm som seks av de ulike personene og Ridden (zombie)-klassene med et middels utvalg av våpen og kort, samt ta en nærmere titt på det sosiale hub-området kalt Fort Hope. Som kjent vil betaen la oss spille med og mot andre på tvers av både plattformer og generasjoner, så det blir nok ikke mangel på spillere verken i early access-perioden den 5. - 9. august eller når den er åpnen for alle fra 12. - 16. august.