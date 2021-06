Spill Back 4 Blood i august

Vi fikk både gode og dårlige nyheter fra Back 4 Blood i mars. Den dårlige var at spillet måtte utsettes til den 12. oktober, mens den gode var at vi skulle få en åpen...

En av grunnene til at Left 4 Dead har akkurat det tallet i midten er at man kan velge blant fire ulike figurer i spillet, så noen trodde nok at Back 4 Blood ville gjøre...

Back 4 Blood utsettes til oktober

den 25 mars 2021 klokken 22:28 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Som jeg skrev både da Far Cry 6, Hogwarts Legacy og Gotham Knights ble utsatt vil pandemien føre til at dette nok blir et rekordår for utsettelser av spill, og nå føyer...