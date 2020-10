Alt om Call of Duty: Black Ops Cold War sin Zombies-modus

Du ser på Annonser

Som lovet har Treyarch og Raven gitt oss de første detaljene om Call of Duty: Black Ops Cold War sin Zombies-modus i dag, og de har ikke spart på kruttet heller.

Historien denne gangen heter Dark Aether, og første del kalles Die Maschine. Strukturen er ikke det eneste som forblir relativt uendret, men det er antall endringer Zombies-fans virkelig bør merke seg. Denne gangen vil vi for eksempel ikke få velge blant ulike figurer vi ikke ser stort av i resten av spillet, men i stedet operatørene våre fra multiplayeren og historiedelen. Du vil uansett kunne gjøre disse enda bedre for zombiedreping med klassiske Perks fra modusen, samt en ny type kalt Elemental Pop Perk som tilfører spesielle effekter til ammunisjonen man bruker.

Noe som nok vil sprite opp det hele enda mer er at våpnene vi kan finne i banene nå vil ha ulike sjeldenhetsgrader hver gang, så de har rett og slett implementert litt av Battle Royale-modusene sine tilfeldigheter. På toppen av det hele vil Zombies også by på Field Upgrades, la oss bruke de egenmodifiserte våpnene fra multiplayeren, ikke ha begrensninger for antall Perks som er aktive samtidig, muligheten til å forlate kartet om ting blir for utfordrende (noe som gir bedre belønninger enn å bli slaktet av zombier), et Battle Pass som bygges opp i både multiplayer og Zombies, la oss spille både på tvers av plattformer og generasjoner, samt det som tilsynelatende er Dead Ops Arcade 3.

Enkelt sagt høres det ut som om de blander klassiske elementer vi elsker sammen med nye, spennende endringer jeg gleder meg til å teste ut selv. Det høres jo meget vanskelig ut å balansere dette på en god måte, men jeg har troen. Du kan se og høre utviklerne snakke mer detaljert om alt dette i den første videoen under.

