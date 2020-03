Alt om Call of Duty: Warzone - Battle Royale, F2P og mer

Etter nesten en måned med troverdige rykter og klare indikasjoner har Activision endelig bekreftet at vi får mer Battle Royale i Call of Duty med et spill dedikert til konseptet: Call of Duty: Warzone. Den ekstra positive nyheten er at spillet bare ikke er en realitet. Det blir også tilgjengelig allerede i morgen.

Call of Duty: Warzone er som ryktene hevdet free-to-play og tilgjengelig både i Call of Duty: Modern Warfare og separat som et eget spill på mellom 83 og 101GB. Dette betyr heldigvis ikke at de har spart på innholdet, for her har antall spillere økt til 150, så da passer det godt at folk både på PC, PlayStation 4 og Xbox One kan spille med og mot hverandre. I tillegg til dette har spillet tatt mye inspirasjon fra Apex Legends' Jumpmaster-funksjon som lar en av personene i duo og trio bestemme hvor dere i utgangspunktet skal lande og Pining-systemet er inkludert.

Når vi uansett snakker om hvor man kan lande er det verdt å nevne at kartet fremstår som en slags blanding av klassiske kart fra Modern Warfare-spillene med både en gjenkjennelig flyplass, et stort sumpområde, en TV-stasjon og mer.

Andre ting som skiller Warzone fra Blackout er at man starter med en pistol, våpen spawner uten modifikasjoner, du kan fullføre utfordringer for å tjene valuta som kan brukes på gjenopplivninger av partnere, kjøpe Killstreaks og andre fordeler. En av de største forskjellene er uansett at du ikke nødvendigvis er ute av kampen etter å ha blitt drept. Frem til et bestemt punkt i kampen vil drepte spillere have i en Gulag-kø hvor man kjemper en mot en for muligheten til å få en ny mulighet. Spillere som venter og ser på kan også påvirke disse ved å blant annet kaste steiner ned på de som kjemper.

Om dette ikke er nok finnes det også en annen modus kalt Plunder hvor man respawner automatisk og fokuset ligger på å tjene mest penger i kamp mot andre lag.

Warzone kommer til Modern Warfare klokken 16 i morgen og separat rundt klokken 20. Du kan lese nærmere informasjon om kjøretøyene og lignende her, samt se mye kult i aksjon i traileren under.