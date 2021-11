Alt om Call of Duty: Warzone sitt massive Caldera-kart

HQ

Allerede i september fikk vi noen ørsmå glimt av hva som venter i Call of Duty: Warzone Pacific, men nå som vi bare er åtte dager unna at Call of Duty: Vanguard-spillere får innta det nye kartet er det tid for langt mer informasjon.

I tillegg til å ha offentliggjort en lang artikkel som går veldig detaljert inn på hvordan Call of Duty: Warzone sitt Caldera-kart ser ut har vi også fått en trailer som tar oss gjennom noen av de solfylte omgivelsene. Begge to gjør det veldig klart at utviklerne ikke løy da de sa at dette blir det største og mest varierte kartet i seriens historie. Med alt fra flotte hoteller og forlatte bensinstasjoner til hemmelige huler og nedgrodde ruiner blir det ikke vanskelig å finne seg noen favoritter blant de femten ulike områdene på øyen.

Da blir tilgang til alle Vanguard-våpnene og operatørene, nye kjøretøy og muligheten til å fly, implementering av det nye Anti-cheat-systemet, endringer av Gulag-en og mer bare kremen på kaken den 8. desember (9. desember for de som ikke eier Vanguard).