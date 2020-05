Alt om Ghost of Tsushima i 18 minutters gameplayvideo

Med bare to måneder til lansering er det ikke rart mange syntes vi hadde sett og hørt ganske lite om Infamous-skapernes neste spill, Ghost of Tsushima, men Sucker Punch lovet å fikse dette med en State of Play-sending dedikert til samuraispillet i kveld. Som forventet skuffet de ikke.

For de omtrent 18 minuttene vi fikk se fra Ghost of Tsushima gjentok ikke bare detaljer om historien, men gikk også mer i dybden på hvordan spillet er strukturert, uliker måter å spille på, kampsystemet, valgfriheten og mye mer. Alt dette pakket inn i en enestående presentasjon. Sistnevnte fremheves blant annet med den mest omfattende Photo Moden som finnes, for det kan virke som om den er en smakebit på hva Sony mener med Create-knappen på DualSense. Her kan vi nærmest skape GIFer med musikk, mulighet til å legge til vind og utrolig mye mer.

Når det gjelder gameplayet får vi blant annet se hvordan det er vind og dyr som vil vise oss veien til ting i stedet for markører i verdenen, at vi kan utfordre fiender til ærefulle dueller i stedet for hektiske kamper, noen av måtene vi kan få Jin til å se unik ut og hvor tro de er til japansk film med mulighet for å både spille med japansk tale allerede fra lanseringen og sort/hvitt-filter med spesielle effekter for å virkelig være i en klassiker.