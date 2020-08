Alt om Rainbow Six: Siege - Shadow Legacy

Du ser på Annonser

Forrige tirsdag annonserte Ubisoft at Sam Fisher fra Splinter Cell-serien blir den nye operatøren i Rainbow Six: Siege sin Shadow Legacy-utvidelsen, og nå har vi fått vite mer om både han og alt det andre som er på vei.

Vi starter selvsagt med sjefen selv. Fisher, eller Zero som han kalles her, kommer utstyrt med en SC-3000K, MP7 og 5.7 USG for når det skal fyres løs, men i kjent stil er det teknologien han bruker som er ekstra kjekk. Argusen hans kan nemlig skyte noen ganske spesielle kameraer gjennom ødeleggbare og forsterkede objekter. Disse kan du så bruke til å se på begge sider objektet, markere fiender, bruke en laser til å ødelegge andre mekaniske gjenstander eller gjøre litt skade på fiender, samtidig som de lager en velkjent lyd når de aktiveres.

I tillegg får vi det som enkelt nok kalles Ping 2.0. Her snakker vi om forbedringer som kontekstuelle varsler slik at du faktisk vet hva det er du blir fortalt, spesifikke Ping-markeringer for hver spiller slik at vi ser hvem som varsler og muligheten til å pinge med droner og kameraer.

Når vi uansett snakker om å se noe skal det nevnes at Shadow Legacy også kommer med nye og forbedrede sikter, endringer av Reinforcement-systemet slik at hele laget når kan forsterke ti steder til sammen, en ny alternativer Breacher for alle operatører, EMP-granaten vil bare paralysere objekter i noen sekunder fremfor å ødelegge dem, Chalet gjennomgår noen ganske nevneverdige endringer og kamp-repriser kommer endelig til testserverne. Du kan se og høre mer om alt dette i videoen under.