Splinter Cell inntar Rainbow Six: Siege

Du ser på Annonser

Ubisoft skal være ganske glade for at vi flytrafikken er ganske begrenset i disse dager, for nå begynner de virkelig å irritere meg. De siste årene har vi sett Sam Fisher fra Splinter Cell være i Ghost Recon: Wildlands, Ghost Recon: Breakpoint, Far Cry: New Dawn, Elite Squad og mer uten å høre om mer enn et nytt virtual reality-spill og en Netflix-serie basert på hans egen franchise. Nå fortsetter bare rundturen hans i andre spill.

Den gode nyheten er at Sam Fisher sitt nyeste sidesprang kan bli kult, for det er Rainbow Six: Siege som nå skal vi hans nye jaktmark i Operation Shadow Legacy-utvidelsen. Det virker ikke som om han bare vil snike rundt med de beryktede brillene heller, for som teasertraileren viser kommer tre grønne lysene fra en annen kilde denne gangen.

Akkurat hvilke ferdigheter han vil ha offentliggjøres under Mini Major-finalene klokken 20 den 16. august.