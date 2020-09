Alt om The Division 2s etterlengtede The Summit

Du ser på Annonser

Når et lootfokusert spill har blitt over ett år gammelt begynner folk ofte å be om ekstra utfordringer som skal gi flotte belønninger, og nå får The Division 2-spillere snart sitt svar.

I dagens State of the Game-stream fortalte nemlig Massive mer om The Summit, den horde-lignende modusen som ble kalt Skyscraper før. State of the Game. Selv med navneskiftet vil vi gå inn i en stor skyskraper og forsøke å kjempe oss gjennom hundre stadig mer utfordrende etasjer. Heldigvis viser det seg at man kan spille den både alene eller sammen med andre, for utviklerne lover at utfordringen skal avhenge av hvor mange man er. Uansett hva vil både fiendeutvalget og oppdragene i hver etasje være tilfeldig, og vi vil kunne møte på grupper fra Manhattan også mens vi redder gisler, prøver å drepe bosser og lignende. Disse bossene er garanterte å gi oss loot og erfaringspoeng på høyde med Strongholds, så med tanke på at vi vil møte minst ti av dem siden hver tiende etasje må ha en boss kan man ende opp med mye snadder.

Noe av det eneste som ikke vil endre seg er utformingen av hver etasje, for svenskene ønsker å skape disse for hånd slik at ting føles balansert. Derfor blir det også mulig å matchmake med tilfeldige personer. Du trenger uansett ikke å frykte en katastrofe om en eller to forsvinner. Hver tiende etasje vil lagres, så du slipper å starte helt på nytt om du plutselig må finne på noe annet eller mister nettverksforbindelse.

Denne mentaliteten gjelder for det å dø også. Om du eller laget blir drept vil dere bli tatt tilbake til den nærmeste heisen, noe som stort sett er hver tredje etasje. Ganske greit siden det faktisk er mulig å gå Rogue.

Klarer du uansett å fullføre alle hundre etasjene vil du belønnes med et set kalt Ridgeway's Pride etter å ha fullført et lite ekstraoppdrag. Dette gir deg et Bleeding Edge-talent som får alle fiender du skyter innen ti meter til å blø, noe som passer ganske bra siden fiender som blør også vil regenerere Armour-en din.

I tillegg til det vil Title Update 11 endelig by på Transmog (altså la oss endre hvordan noe ser ut), en drøss med nye våpen og klær, den nye Shrapnel Trap-ferdigheten om du fullfører det nye Manhunt-oppdrag og mer. Du kan se og høre utviklerne snakke om alt dette her.