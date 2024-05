Amazon Games avduker sitt nye utviklingsstudio i Bucuresti

HQ

Amazon fortsetter å utvide og diversifisere sin penetrasjon i spillutviklingsbransjen ved å avduke sitt nye studio i Bucuresti, Romania. Amazon Games Bucuresti vil bli ledet av Cristian Pana, som frem til nå var leder for Ubisoft Bucuresti.

I selskapets uttalelse har Pana skissert litt hva vi kan forvente av dette nye teamet: "Jeg er glad for å bli med i Amazon Games på et tidspunkt da teamet aktivt bygger gjennom et spennende veikart," sa Pana i studiokunngjøringen. "Jeg har bygget og ledet eksepsjonelle team tidligere, og jeg vet at dette området i Europa er et hot spot for noen av de beste talentene i spillbransjen".

For øyeblikket er teamet i ansettelsesfasen, og det er ukjent hva de kommer til å jobbe med i fremtiden, selv om det forventes at de i løpet av de første månedene vil styrke utviklingen av innhold til New World-utvidelsen Rise of the Angry Earth, som ble lansert i oktober i fjor, eller det kommende Tomb Raider-spillet.