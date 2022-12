Nytt Tomb Raider lages sammen med Amazon

HQ

I april ga Crystal Dynamics oss den gode nyheten om at de lager et nytt Tomb Raider som skal ta serien til nye høyder med Unreal Engine 5, noe som gjorde det ekstra overraskende da Square Enix solgte både studioet og franchisen til Embracer Group bare en måned senere. Hvordan ville dette påvirke utviklingen av spillet? Nå har vi fått svar.

Amazon Games og Crystal Dynamics forteller at de har inngått et partnerskap for å lage det vi kan kalle New Tomb Raider. Førstnevnte vil bare gi sin støtte og være spillets utgiver, så du trenger ikke å frykte at Lara Croft sitt neste eventyr blir et MMO-spill eller noe. Spesielt siden annonseringen gjentar at det atter en gang er snakk om et historiefokusert eventyrspill man bare spiller alene.

Det som gjør dette partnerskapet ekstra fascinerende er at både Crystal Dynamics og Tomb Raider eies av svenske Embracer Group i disse dager, så hvorfor tar de ikke dette på sin egen kappe? Har den siste tidens pissdårlige økonomiske resultater og rotet rundt Saints Row fått dem til å endre filosofi eller noe? Tiden vil vise, men forhåpentligvis betyr dette bare at dette nye Tomb Raider-spillet får alle ressursene og all tiden det trenger for å bli knallbra.