Til tross for at Amazon opprinnelig hadde bestilt en andre sesong, har de nå kansellert The Peripheral

Tidligere i år kunngjorde Amazon og Prime Video at The Peripheral, en sci-fi-serie basert på en teknologiplattform som kan overskride tiden, med Chloë Grace Moretz i hovedrollen, skulle komme tilbake med en ny sesong. Denne bestillingen har imidlertid siden blitt trukket tilbake, og Variety melder at The Peripheral er kansellert.

Når det gjelder årsaken til retningsendringen, bemerker Variety at den pågående forfatterstreiken "i stor grad påvirket" avgjørelsen, ettersom redusert produksjon gjorde at den sannsynligvis ikke ville komme tilbake til streameren før i 2025.

Prime Video har ennå ikke gitt ut en offisiell uttalelse om kanselleringen, og vi har heller ikke hørt fra skuespillerne om den omvendte avgjørelsen.