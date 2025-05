Amazon MGM Studios sikrer seg distribusjonsrettighetene til The Beekeeper 2

Tidligere i år kom det en rapport om at en oppfølger til The Beekeeper var under arbeid, og at Jason Statham ville komme tilbake i hovedrollen, men at filmen i stedet ville bli regissert av Timo Tjahjanto fra Nobody 2. Nå er det bekreftet at dette blir en realitet.

I et innlegg på sosiale medier bekrefter Amazon MGM Studios at The Beekeeper 2 kommer, og at produksjonsgiganten vil få i oppgave å distribuere den over hele verden. Dette vil sannsynligvis bety at filmen etter hvert vil få en Prime Video debut, ettersom Amazon eier streamingplattformen.

Nøyaktige detaljer om når filmen skal spilles inn er ikke nevnt, men den nåværende planen ser ut til å være at dette skal skje en gang i løpet av høsten.