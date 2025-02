The Beekeeper 2 blir en realitet, og Jason Statham kommer tilbake

Da The Beekeeper kom i begynnelsen av 2024, gjorde den det faktisk ganske bra med tanke på billettinntekter og fikk en god mottakelse fra både fans og kritikere. Dette var nok til at produksjonsselskapet Miramax bestemte seg for å gi grønt lys for en oppfølger, en film der Jason Statham vender tilbake i rollen som Adam Clay.

HQ

Som rapportert av The Hollywood Reporter, vil The Beekeeper 2 bli produsert og finansiert av Miramax, med Stathams produksjonsselskap Punch Palace Productions også tilknyttet. Målet er å filme oppfølgeren til høsten, og den største forskjellen mellom denne filmen og forgjengeren er at David Ayer ikke vil sitte i regissørstolen, men i stedet overlates disse oppgavene til Nobody 2s regissør Timo Tjahjanto. Kurt Wimmer kommer imidlertid tilbake for å skrive manuset til oppfølgeren.

Det er uklart når vi kan forvente å se The Beekeeper 2 på kino, men en rimelig gjetning vil være sent i 2026 eller tidlig i 2027. Før den tid skal Statham være med i en lignende actionfilm kalt A Working Man.

Gleder du deg til mer The Beekeeper?