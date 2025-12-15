Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Fallout (Amazon)

Fallout sesong 2 starter tidligere enn planlagt på Prime Video

Det blir fortsatt den 17. desember for oss i Norge, men vi får se den noen timer tidligere.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Med bare to dager igjen til da sesong 2 av Amazons Fallout-serie skulle starte har selskapet plutselig endret planene.

Første episode har nemlig blitt fremskundet noen timer, så første episode av Fallout sesong 2 vil nå debutere her til lands kl. 03 natt til onsdag den 17. desember. Deretter vil en ny episode som planlagt komme hver onsdag frem til 4. februar.

Kommer du til å holde deg sent oppe for å se starten på Fallout sesong 2 på Prime Video?

HQ
Fallout (Amazon)

Relaterte tekster

2
Fallout - sesong énScore

Fallout - sesong én
SERIES-TEKST. Skrevet av Alberto Garrido

Vi har sett alle de åtte episodene av Amazons storsatsing på Bethesdas postapokalyptiske serie, og det er en kjernefysisk perle for både fans og nykommere.



Loading next content