Fallout sesong 2 starter tidligere enn planlagt på Prime Video

HQ

Med bare to dager igjen til da sesong 2 av Amazons Fallout-serie skulle starte har selskapet plutselig endret planene.

Første episode har nemlig blitt fremskundet noen timer, så første episode av Fallout sesong 2 vil nå debutere her til lands kl. 03 natt til onsdag den 17. desember. Deretter vil en ny episode som planlagt komme hver onsdag frem til 4. februar.

Kommer du til å holde deg sent oppe for å se starten på Fallout sesong 2 på Prime Video?