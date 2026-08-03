Amazons « God of War skal gi Atreus og Thrud nye skuespillere i sesong 2

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I forrige måned fikk vi vite at « God of War-skuespilleren Ryan Hurst hadde pådratt seg en alvorlig skade på settet til den kommende Prime Video-filmatiseringen. Dette førte til at Amazon besluttet å bytte ut Hurst, og det ser ut til at Kratos ikke er den eneste karakteren som får ny skuespiller, da serien angivelig også er på jakt etter en eldre Atreus og Thrud til sesong 2.

Denne rapporten kommer via MP1st, som siterer casting-utlysninger for den andre sesongen av serien « God of War, der det etterspørres tenåringsversjoner av «Joshua» og «Ruth» – kodenavnene for henholdsvis Atreus og Thrud. Dette betyr at Callum Vinson og Island Austin, som foreløpig er valgt til å spille rollene i den første sesongen av « God of War, sannsynligvis ikke vil være med videre.

Det tyder også på at vi vil dekke hendelsene i « God of War fra 2018 i løpet av den første sesongen, for så å hoppe frem til tiden i « God of War: Ragnarök» når sesong 2 starter. Det er et tidsmessig gap mellom spillene, noe som gjør at Atreus blir betydelig eldre, og det ser ut til at serien vil gjenspeile dette. Om det betyr at vi kun får to sesonger som dekker den norrøne sagaen, eller om Amazon vil strekke ut «Ragnarök» på samme måte som «The Last of Us» strekker ut hendelsene i del II over mer enn én sesong, er foreløpig ukjent.