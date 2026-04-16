Amazons Tomb Raider-serie gjenopptar produksjonen, Sophie Turner tilbake på settet

I slutten av forrige måned pådro Sophie Turner, stjernen i den kommende Amazon-filmatiseringen av Tomb Raider, seg en skade på settet. Dette satte Turner ut av spill, og tvang hele serien til å ta en pause i produksjonen i mellomtiden. Du kan tross alt ikke plyndre noen graver uten Lara Croft. Det ser imidlertid ut til at ting er i ferd med å komme tilbake på sporet med den nye serien.

TMZ (via Eurogamer) rapporterer at Turner har blitt oppdaget tilbake på settet, og at produksjonen derfor har gjenopptatt. Det bemerkes også at denne korte forsinkelsen ikke forventes å påvirke produksjonsplanen massivt, så vi bør heller ikke forvente en forsinkelse av utgivelsesdatoen. Ettersom det ikke er bekreftet ennå, kan Amazon imidlertid virkelig si at showet kommer når det kommer.

Det ser også ut til at fans kan ha sporet opp settet som skal brukes til live-action Croft Manor. Wrest Park, et stort herskapshus i stil med et fransk slott, antas å være stedet for Laras familiehjem. Det har også blitt brukt i Downtown Abbey og Bridgerton, så det har allerede en flott TV-slekt.