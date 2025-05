Amerikanske tariffer kan presse opp prisen på Nintendo Switch 2

HQ

Nintendo Switch har vært en suksesshistorie hos Nintendo, etter å ha lært av fiaskoen med Wii U. Mer enn 8 år etter lanseringen, og med 152 millioner solgte enheter, er Switch en suksessmodell og en strategi for selskapets fremtid. Nintendo Switch 2 har som mål å gjenta suksessen, og analytikere peker på den største lanseringen i historien, men det er én uforutsett hindring som ingen markedsføringskampanje kunne ha forutsett: Donald Trump.

Eller rettere sagt, tollsatsene som den amerikanske presidenten har innført mot praktisk talt alle land i verden, inkludert Japan og også land som produserer og monterer Switch 2-maskinvare, som Kina og Vietnam. Dette har ført til alvorlige forstyrrelser i konsollens forhåndsbestillingsplan i USA, og en økende bekymring for at prisjusteringen i territorier som Europa ikke vil være nok til å opprettholde marginen som anses som "positiv" for aksjonærene.

Tidligere i dag ble selskapets finansielle rapport for utgangen av regnskapsåret 2025 offentliggjort, og styret presenterte deretter dataene for aksjonærene og svarte på noen av spørsmålene deres. Det er spesielt én bekymring om tollsatser som bekymrer, og det var Shuntaro Furukawa selv som svarte at hvis situasjonen ikke normaliseres snart eller handelstollene øker, utelukker de ikke at de må heve prisen på Nintendo Switch 2.

"Hvis forutsetningene om tollsatser endres betydelig, vil vi vurdere hvilke prisjusteringer vi bør gjøre og implementere dem etter å ha vurdert ulike faktorer."

Nintendos rapporterte kortsiktige strategi er derfor å distribuere og selge så mange Nintendo Switch 2-enheter som mulig i påvente av eventuelle endringer, samt å sikre konsollens suksess ved å sikre en bred spillerbase.

"For øyeblikket er topprioriteten å raskt popularisere Switch 2-maskinvaren".

Uansett om forhåndsbestillingene av Nintendo Switch 2 er høye eller ikke, er det ingen tvil om at Nintendo må holde et våkent øye med sin prispolitikk, både for å håndtere amerikanske tollsatser og for ikke å miste dampen i territorier som antar høyere kostnader, for eksempel Europa.