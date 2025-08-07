Amon knuser fiender med is og ild i ny Borderlands 4 gameplay

HQ

Jepp, dette ser ut som min nye Borderlands 4 main. Det har jeg sagt om alle karakterene som har blitt avslørt så langt, og jeg kommer nok til å fortsette å si det om alle karakterene helt til de har blitt vist frem med nye, fancy trailere.

Vår siste spilloversikt fokuserer på Amon, Forgeknight, som bruker økser, spyd og modifiserte knyttnever i kamp, og river fiender i stykker med ild og is. Med smeltedigelen sin kan han kaste elementvåpen mot fiendene sine, og enten fryse dem eller gjøre stor skade.

Scourge-kraften hans kaster prosjektiler som ser ut som om Amon har skåret gjennom selve luften for å fryse og knuse fiender i små områder, og mens han venter på at Scourge skal lades opp, kan han også beskytte seg selv med et smidd skjold.

Til slutt er det Onslaughter, som virker som en samling av alt som er vist så langt, pluss noen forsterkede slag for å gjøre ekstra elementær skade. Sjekk ut Amons gameplay selv nedenfor, og la oss få vite om han er ditt beste valg for ditt første Borderlands 4 løp.

Borderlands 4 Amon slippes på Xbox Series X/S, PS5 og PC den 12. september. En Nintendo Switch 2-versjon slippes 4. oktober.