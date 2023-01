Among the Sleep 2 er på vei

Vi har ikke hørt noe særlig fra norske Krillbite etter at Mosaic skapte delte meninger i 2019 (Odd Karsten synes spillet er helt ok) og Sunlight gikk de fleste hus forbi i 2021, så det er litt passende at studioets neste spill avsløres på en overraskende måte.

Kreativt Europa MEDIA har nemlig kunngjort hvilke spill som får økonomisk støtte dette året, og der nevnes det blant annet at Krillbite får € 150 000 (altså rundt 1,600,000 kroner) for å lage Among the Sleep 2. Siden dette i hovedsak bare er snakk om selve tildelingen får vi ikke vite særlig om selve spillet, men det presiseres i alle fall at også dette blir et førstepersons skrekkeventyr hvor du spiller en toåring som våkner av mystiske lyder på natten. Tiden får vise hvordan oppfølgeren forbedrer dette konseptet minst ni år etter originalen.