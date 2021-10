HQ

Den 17. desember i fjor kunngjorde InnerSloth at Among Us skulle lanseres på Xbox-konsollene en gang i 2021, og det viser seg at vi må vente ganske nærme nøyaktig ett år på at det blir en realitet.

Det vesle studioet avslører at Among Us slippes på PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series den 14. desember. Samme dag blir det som lovet også tilgjengelig på Xbox Game Pass, så det blir nok noen interessante familiestunder i julen for mange.