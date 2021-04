Among Us kommer til PlayStation med eksklusive skins

Du ser på Annonser

Selv om InnerSloth kun ønsket å bekrefte at Among Us skal komme til Xbox One og Xbox Series for noen måneder siden forventet vel de fleste at PlayStation-utgavene ikke er langt unna heller. Nå vet vi med sikkerhet at dette stemmer.

For ett av indiespillene som ble vist i kveldens State of Play-sending var Among Us, og den vesle traileren vi fikk avslører at spillet vil slippes på PS4 og PS5 en gang senere i år. Disse utgavene vil også by på eksklusive Ratchet & Clank-skins, men skal uansett støtte spilling og lagring på tvers av plattformene.