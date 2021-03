Among Us sitt The Airship-kart har fått dato

Du ser på Annonser

Gjengen i InnerSloth var tydelige på at Among Us sitt neste og største kart, The Airship, fortsatt var et stykke unna da de viste det frem i desember, men ventetiden er snart over.

Utviklerne forteller at The Airship blir tilgjengelig i Among Us den 31. mars. Som kjent vil denne oppdateringen også by på nye oppgaver, muligheten til å velge hvor man starter, bruk av stiger og litt annet småtteri som vil friske opp det grunnleggende gameplayet, så ikke forvent at spillerbasen synker i nærmeste fremtid.