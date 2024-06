Amouranth er nå eier av en esportsorganisasjon

HQ

Streamer Kaitlyn "Amouranth" Siragusa har bestemt seg for å ta en sprekk på esportsrommet også. Påvirkeren har avslørt at hun har skaffet seg en eierandel i organisasjonen Wildcard Gaming, med blogginnlegget som legger til at dette er en "betydelig eierandel".

Amouranth uttaler, "Jeg har alltid hatt øye med esports. Jeg har beundret hva andre skapere som DisguisedToast og MoistCrit1kal har gjort med sine egne organisasjoner. I samtalene mine med organisasjoner og undersøkelser føltes Wildcard som den beste muligheten til å bidra til å forme en voksende organisasjon."

Vi har blitt fortalt at dette eierskiftet vil føre til at Amouranths kunnskap om innholdsproduksjon og markedsføring vil bli utnyttet for å øke Wildcard s følgerskare i hele den nordamerikanske regionen. Dette vil vises i full effekt senere i år når laget fortsetter å operere og konkurrere i kommende turneringer, som Rainbow Six: Siege Pro League , og også for når den lanserer sin neste kleslinje.