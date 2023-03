Analytiker: At Microsoft kjøper Activision Blizzard "kommer til å skade Sony veldig"

HQ

Ting har virkelig begynt å bli opphetet mellom Sony og Microsoft som følge av sistnevntes ønske om å kjøpe Activision Blizzard. I løpet av denne uken har vi sett Sony beskylde Microsoft for potensielt å sabotere PlayStation-utgavene ved å inkludere feil i Call of Duty, mens PlayStation-sjefen Jim Ryan sa at: "Jeg vil ikke ha en ny Call of Duty-avtale. Jeg vil bare blokkere fusjonen din."

Den berømte videospillanalytikeren Michael Pachter har snakket om dette emnet mange ganger og sa nylig at han er "98% sikker" på avtalen vil gå gjennom. Nå er han veldig klar på hvilke konsekvenser han tror dette vil ha for Sony.

Da han besøkte Destins Podcast ble Pachter spurt om Sony forteller sannheten om at denne avtalen kommer til å ha en negativ innvirkning på deres evne til å lage førstepartsspill som God of War: Ragnarök, svarte han:

" Denne avtalen kommer til å skade Sony hardt. Det skader ikke forbrukerne i det hele tatt. Så ja. Dette er hva Microsoft beviser er $ 15 i måneden for innhold er en bedre avtale enn $ 500 på forhånd, $ 70 for innholdet og $ 5 i måneden for multiplayer.

Sony kan enten tilpasse seg eller bli overkjørt. Så hva kommer til å skje med det Game Pass? Jeg tror at konsollfolka som Sony vil fortsette å være latterlige dumme, og vil fortsette å gi fordeler til Microsoft for å tillate dem å vokse.

Jeg beundrer Microsoft fordi de ser at dette skjer, og de utnytter det. Og husk, på slutten av dagen bryr Microsoft seg ikke om fortjeneste per spill, per forbruker. De bryr seg om å ta Game Pass fra 25 millioner abonnenter til 225 millioner.

