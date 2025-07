Analytiker: "Game Pass er fortsatt lønnsomt"

HQ

Med tanke på de nylige oppsigelsene fra Microsoft, har mange lurt på om teknologigigantens videospillsatsing faktisk har fungert, inkludert Game Pass, som fremdeles er det beste forbrukertilbudet i bransjen, men kanskje ikke så bra for selve bransjen.

Vel, Christopher Dring fra The Game Business har tatt til X for å dele en haug med informasjon om Game Pass, inkludert at det på grunn av måten det er fundamentalt strukturert, er det fortsatt lønnsomt for Microsoft.

Dring bemerker at Game Pass er designet på en slik måte at utviklingskostnadene ikke er direkte balansert mot abonnementssalg og hva ikke. Grunnen til dette er at utviklere kan generere inntekter fra flere kilder, som mikrotransaksjoner, DLC og salg av flere enheter, selv på plattformer som PlayStation. Dette betyr at selv om det kan koste mange millioner å lage en førstepartstittel på Xbox Game Studios, trenger den ikke å innbringe et visst antall abonnenter for å gå i null.

Dette oppsettet avslører likevel noen bekymringer og spørsmål, forklarer Dring: "Jeg ble fortalt at førstepartsspill har sin egen P&L separat fra Game Pass, ettersom de tjener penger på andre måter. Jeg følte at denne interne regnskapsføringen kan bety at Game Pass er lønnsomt, men det legger sikkert press på marginene for de interne spillene og betyr MULIG at noen studioer ikke tjener så mye fortjeneste (eller noen fortjeneste i det hele tatt)."

Han har imidlertid siden presisert at andre har kontaktet ham for å forklare "at selv når du inkluderer tapte inntekter knyttet til førsteparts partyspill (ikke bare enhetssalg, men mikrotransaksjoner), er Game Pass fortsatt lønnsomt."

Hva er dine tanker om Game Pass?