Analytiker: "Nintendo frådet" over Palworld

HQ

Natt til torsdag falt bomben: Nintendo saksøkte Pocketpair for patentbrudd. Mange ble overrasket over at det tok åtte måneder før Nintendo bestemte seg for å handle, men Pocketpair svarte kort tid etter at de er forberedt på å kjempe mot Nintendo i retten, og at de ikke kommer til å gi seg uten kamp.

Nøyaktig hva kampen dreier seg om, vet vi ikke ennå. En velkjent analytiker, Dr. Serkan Toto, har nå forklart hvorfor han tror Nintendo endelig valgte å reagere og, enda viktigere, handle. Han forteller GamesRadar:

"Dette søksmålet ville aldri ha skjedd hvis Palworld hadde hatt 500 brukere per dag på Steam. [Nintendo] ville ha sagt: 'ok, samme det, la oss la disse gutta være i fred; spillet vil dø'."

Som du vet var Palworld en monstersuksess, og selv om antallet spillere har blitt redusert, har det fortsatt å ha et solid publikum og vil snart komme til Sonys konsoller, noe som burde gi det et nytt løft. Toto fortsetter:

"Du kan ikke gjøre dette med Nintendo. Jeg forstår at Nintendo frådet om munnen og sa: 'Se, disse gutta satser på flere plattformer, og de lager anime og merchandising for sine Pals'. Og Nintendo følte seg truet eller ikke respektert eller bare sinte, og så slapp de denne bomben over dem."

Han tror også at Nintendo er skikkelig forbanna og vil prøve å ødelegge for Pocketpair på alle måter de kan, og han avslutter:

"Det er som en mafia. De vil ikke drepe deg umiddelbart. De vil la deg koke litt."

Hva synes du, er Nintendo urimelige, eller gjør de det rette?