Analytiker: "The Witcher 4 vil koste 800 millioner dollar å utvikle og markedsføre"

CD Projekt RED har jevnlig oppdatert oss på The Witcher 4, som startet med et relativt lite utviklingsteam som etter hvert har vokst seg ganske stort. Akkurat nå er det mange ansatte som jobber med spillet, noe som tyder på at det til slutt vil ha et bemerkelsesverdig stort budsjett - hvis du tror på en analyse.

The Witcher 3: Wild Hunt har blitt anslått til å ha kostet 32 millioner dollar, med 35 millioner dollar brukt på markedsføring, da utviklingen ble avsluttet i 2015. Ifølge en analyse fra polske Strefa Inwestorów vil utviklingen av The Witcher 4 koste rundt 388 millioner dollar, med et tilsvarende beløp avsatt til markedsføring.

Det betyr at spillets totalbudsjett vil ligge på nærmere 800 millioner dollar. Det er over ti ganger så mye som det forrige spillet i serien, og litt mindre enn det dobbelte av de anslåtte utviklingskostnadene på 420-500 millioner dollar for Cyberpunk 2077 - selv om dette tallet også inkluderer utvikling av oppdateringer og DLC.