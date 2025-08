Andor var en av de eneste Star Wars-seriene som økte seertallene etter hvert som den pågikk

HQ

Til tross for at Disney+ har fått mange abonnenter og tilbyr høybudsjettserier fra IP-er som Marvel og Star Wars, ser det ut til at Disney+ kanskje ikke er den drømmestrømmeren musen håpet at den skulle være. Når det gjelder å holde på seerne i løpet av en sesong eller flere sesonger, er det mange Disney+-serier som faller igjennom.

Det viser data samlet av TheWrap, som viser at både Marvel- og Star Wars-serier sliter med å holde på seerne i løpet av en hel sesong. Spesielt Star Wars har et stort problem med dette, ettersom Obi-Wan Kenobi mistet 16% av seerne i løpet av sesongen, Ahsoka mistet 31% i sesong 1, og The Acolyte mistet nesten 33%.

Men selv i disse urolige tidene er det fortsatt noen store vinnere. The Mandalorian S2 trakk inn nesten 1,5 milliarder minutter sett i sesong 2-avslutningen, og Andor klarte å øke seertallet med nesten 40 % mellom sesong 1- og sesong 2-finalen.

Det ser i stor grad ut til at Disney har tatt bort følelsen av må-se-programmer med sine store IP-serier. Bortsett fra noen få utvalgte som skiller seg ut, er de fleste prangende sidehistorier som ikke klarer å fange fans og generelle seere i mer enn en kort tidsramme.