Andrew Garfield skyter ned rykter om Spider-Man 4

Til tross for ryktene rundt den kommende Spider-Man 4 i MCU, er Garfield rask med å knuse ethvert håp om hans tilbakekomst. Skuespilleren, som kort svingte seg tilbake i rollen i Spider-Man: No Way Home (2021), fortalte i et nylig intervju med GQ UK at han ikke kommer til å gjenoppta sin versjon av Peter Parker. "Jeg kommer til å skuffe deg", sa Garfield, og hentydet til rapportene som antydet at han ville bli med Tom Holland og Tobey Maguire i den fjerde delen.

HQ

Mens Garfields tilbakekomst til Spideys nett lenge har vært et hett tema, har skuespilleren tidligere uttrykt sin kjærlighet for rollen. Men det må være noe som passer, noe nytt og spennende som kan bidra til arven etter Spider-Man. "Jeg ville 100 % komme tilbake hvis det var det rette, noe unikt som jeg virkelig kan sette tennene i", sa han i et intervju i oktober. Men fansen som håper på mer av hans Peter Parker, må fortsette å vente.

Nå som Spider-Man-serien er klar til å ta fart igjen med et nytt kapittel i 2026, ser Garfield ut til å være mer fokusert på å gjøre arbeid som er i tråd med hans sjel. Skuespilleren fortalte at han er på vei inn i en ny fase i karrieren, med mer fokus på personlig tilfredsstillelse i rollene sine. Selv om han fortsatt er åpen for nye muligheter, avslørte han at ideen om å gjenta en stor franchiserolle, som Spider-Man, for øyeblikket ikke er på radaren hans.

Tror du Garfields Spidey-dager virkelig er bak ham, eller holder han bare ting hemmelig for øyeblikket?