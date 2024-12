Andy Roddick kritiserer Djokovic for å overskygge Nadals avgang med sin egen kunngjøringI

HQ

Novak Djokovic, den siste av den moderne gullalderen av tennisspillere som fortsatt er aktive, kunngjorde for to uker siden at han har signert Andy Murray som sin nye trener for 2025-sesongen, med håp om å vinne en eller to siste Grand Slam-turneringer som vil bekrefte ham som den største tennisspilleren gjennom alle tider.

Den serbiske spilleren kunngjorde det på sitt sosiale nettverk, i løpet av uken Rafa Nadal trakk seg fra profesjonell tennis. Og for Andy Roddick, tidligere nr. 1, "motprogrammerte" Djokovic tydelig Nadals pensjonering ved å kunngjøre sin tilknytning til Murray.

I podcasten Served kommenterte Roddick det nye, og avviste rykter som ikke tar samarbeidet på alvor: "Jeg skjønner at memes er morsomme, men det er ingen del av dette som er en spøk. Jeg tror ikke det er et forfengelighetsprosjekt", sa han, men la også skylden på seg selv for tidspunktet for kunngjøringen.

"Er det morsomt å vite at du kan skape en shitstorm i tennisverdenen og overstyre enhver historie?", spurte han retorisk.

Rafa Nadals avskjed var bitter, men ikke på grunn av Djokovic

Som svar til gjestene sine bekreftet han at han mente om Rafas pensjonisttilværelse. "Å, å, å, å! Rafa pensjonerte seg i helgen? Skulle vi dominere overskriftene på slutten av den uken? Det var null grunn til at dette måtte annonseres. Null."

Djokovic kunngjorde det 23. november, fire dager etter at Nadal tapte kampen mot Botic van de Zandschulp, hans siste tenniskamp. Sannheten er at Nadal-fansen sannsynligvis ikke var så bekymret for at Djokovic skulle stjele rampelyset, ettersom alt som ble snakket om var hvor underveldende arrangementet og video som ble spilt til ære for ham, og noen fans lanserte til og med en Change.org underskriftskampanje til den spanske regjeringen for å organisere en skikkelig avskjed.