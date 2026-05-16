Andy Serkis "ser ingen forskjell" mellom å spille i videospill eller i film og TV

Etter hvert som videospill fortsetter å vokse og utvikle seg, ser vi stadig oftere at titler brukes som inspirasjon for film og TV, og på samme måte tar mange flere tradisjonelle film- og TV-stjerner spranget til å dukke opp i videospillroller. Lashana Lynch skal snart spille hovedrollen i Directive 8020, Jodie Comer og David Harbour spilte hovedrollene i Alone in the Dark, Keanu Reeves og Idris Elba var med i Cyberpunk 2077, Norman Reedus, Lea Seydoux, Elle Fanning med flere spilte hovedrollene i Death Stranding, og så har vi selvfølgelig Clair Obscur: Expedition 33, der blant andre Charlie Cox og Andy Serkis medvirket.

I et nylig intervju med Variety (som PC Gamer har lagt merke til) forklarte Serkis hvordan han behandler dataspill, og han mener at de ikke er noe annerledes enn skuespillerroller på film, TV og til og med på scenen.

"Jeg ser ingen forskjell mellom det og det å spille på film, scene eller TV. Det er akkurat det samme. Du nærmer deg karakteren og bygger en karakter på samme måte. Mitt første engasjement med videospill var med et selskap som het Ninja Theory, og vi laget et spill som het "Heavenly Sword" til Playstation 3. På den tiden så skuespillere ned på videospill og sa: "Jeg ville ikke ha vært med i et videospill". Nå kommer unge skuespillere ut fra dramaskolene og sier: "Jeg vil virkelig være med i et videospill"."

Tror du vi kommer til å se flere store skuespillere i dataspill, og hvem kunne du i så fall tenke deg å se i hovedrollen i et spill?