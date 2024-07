Animal Crossing-eiendomsmogulen Tom Nook udødeliggjort som en flott statuett

HQ

Hvis du er fan av Animal Crossing og vil ha noe ekstra stilig til samlingen din, har First 4 Figures noe veldig kult på gang. Til høsten lanserer de en superdetaljert PVC-figur av risikokapitalisten og eiendomsmagnaten Tom Nook.

Hvis du vil ha dette smakfulle stykket på hyllen din, bør du handle snart, for i 25 dager - frem til 12. august - har de et Early Bird-tilbud på $ 112,49 (mot de vanlige $ 131,24). Statuene er individuelt nummerert og måler 25,5 cm x 13 cm x 14 cm, og veier i underkant av ett kilo. Pakken inkluderer også :

"The Exclusive Edition kommer med et magnetisk bakteppe festet til basen. Denne utgaven har en berøringssensor som spiller av tre forskjellige temamusikk- og stemmespor. Denne utgaven inkluderer også en premiumeske, nummerert base, USB-C-kabel og et autentiseringskort."

Gå hit for å sjekke ut flere bilder og lese mer, og kanskje til og med unne deg selv en gave.