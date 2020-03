Du ser på Annonser

Animal Crossing er blant Nintendos aller mest populære serier, og det er til tross for at den ikke debuterte før i 2001 da det første spillet ble utgitt til Nintendo 64 i Japan, for så senere å bli flyttet over til GameCube samme året. Året etter ble det utgitt i USA, og det var ikke før i 2004 at spillet endelig fant veien til Europa.

I løpet av årene har flere Animal Crossing-spill blitt utgitt. Deriblant Animal Crossing: Let's Go to the City på Wii, Animal Crossing: Wild World på DS og Animal Crossing: New Leaf på Nintendo 3DS. Det kom også et par spin-offs, derav Animal Crossing: Happy Home Designer til 3DS, som introduserte amiiboer til serien, så kom det mindre suksessfulle partyspillet Animal Crossing: Amiibo Festival til Wii U etterfulgt av mobilspillet Animal Crossing: Pocket Camp et par år senere, som introduserte muligheten til å lage egne ting med materialer som kan samles i spillet. Nå er det mange som venter spent på seriens neste spill, Animal Crossing: New Horizons, som endelig kommer på fredag, og jeg har spilt det i et par uker og er klar for å dele min mening om det.

Animal Crossing: New Horizons er fortsatt et Animal Crossing-spill, ingen tvil om det. Det går fortsatt ut på å samle insekter, fisk og fossiler til museet, riste, hugge ned eller plante nye trær, bli venn med andre dyr som oppfører seg som mennesker, og selvfølgelig være gjeldsslave under den pengesugne vaskebjørnen Tom Nook.

Spillet følger vår egen kalender og klokke, så om du spiller klokken 10 den 16. mars, er datoen og klokkeslettet det samme i spillet. Dette er et spill som bør spilles masse over tid, i små doser. Spiller du mye hver dag blir du fort lei. Spesielt i starten, for da er det veldig lite å gjøre annet enn å samle alt som ikke er festet til bakken for å selge det i butikken og tjene penger til å betale ned huslånet ditt. Plukker du for eksempel frukten fra trærne for å selge i butikken, vil det ta et par dager før det vokser ny frukt på dem. Det tar lang tid å tjene nok penger til å betale ned gjelda, og noen dager er det mindre å gjøre enn andre. Som New Leaf har også New Horizons en utrolig treg start, og selv etter mine to uker med spillet føler jeg fortsatt ikke at jeg har kommet ordentlig i gang med ting. Huset mitt står fortsatt ganske umøblert fordi butikken Nook's Cranny i begynnelsen kun byr på fire ting per dag, og det tar lang tid å samle sammen møbler som faktisk passer sammen. Heldigvis får man i New Horizons muligheten til å lage egne møbler og ting av ressurser man finner på øya - mer om det senere.

Selv om du ikke er ordfører i New Horizons, som du er i New Leaf, er det fortsatt din jobb å få byen til å vokse og utvikle seg. Dette gjøres blant annet ved å plassere attraktive ting som fontener, skilt, statuer og utemøbler - eller plante trær og blomster. Det er også din jobb å få i gang byggeprosjekter som bruer og trapper, for å gjøre flere deler av øya tilgjengelig for praktisk bruk. Dette koster også penger, eller Bells som valutaen heter i spillet, og det er ikke billig heller. Du kan også kun bygge én bru eller trapp om gangen, og når du har samlet nok penger til å få en bygd, vil den ikke være klar før dagen etter. I motsetning til andre spill i serien får du her bestemme helt selv hvor de offisielle bygningene skal plasseres, som det lokale museet og Nook's Cranny. Det eneste som har en bestemt plass er faktisk torget, ellers kan du velge hvor alt annet skal plasseres. Om du angrer kan du heldigvis også flytte på bygningene, men dette vil koste Bells og ta en del tid.

Når et nytt dyr bestemmer seg for å bosette seg på øya di, er det din jobb å sørge for at han eller hun får et passende hjem. Du trenger ikke å betale for hjemmene deres, men du får en liste over spesifikke ting eller møbler de krever å ha på plass før de flytter inn. Tre ting til innsiden, og tre ting til utsiden. Man står ikke fritt til å designe hjemmene deres på innsiden, slik som man gjør i Happy Home Designer, men man får i hvert fall litt friheter når det kommer til utsiden av hjemmene deres, så lenge du har med de tre tingene som står på listen. Her kan du plante blomster, sette opp gjerder og plassere utemøbler som du vil, og du får virkelig muligheten til å sette ditt eget preg på ting.

Og når vi snakker om å sette sitt eget preg her. Når man starter opp New Horizons får man velge blant fire forskjellige øyer. De har alle samme størrelse, men elvene og fjellene vil være plassert annerledes. Du tenker sikkert at du er låst til valget du tar i starten, men nei. Etter hvert vil du få verktøy som lar deg endre på øyas terreng. Liker du ikke at elven renner et spesifikt sted kan du faktisk endre på den. Og om en fjellvegg er i veien for deg kan du fjerne den, eller legge til mer om du trenger det. Valget er ditt.

Som jeg nevnte tidligere, får man muligheten til å lage egne møbler og ting ved å bruke ressurser man finner på øya. Dette føler jeg er New Horizons største fokus, og å samle på de riktige ressursene er noe du kommer til å gjøre mye av. Over tid vil du få en haug med DIY-oppskrifter til diverse ting. Øya du bor på vil by på stort sett alt du trenger til å begynne med, men etter hvert som du får mer komplekse oppskrifter, blir du nødt til å finne de nødvendige ressursene på andre øyer.

Du ser på Annonser

Noe annet nytt i spillet er et poengsystem de har valgt å kalle Nook Miles. Du får Nook Miles ved å gjøre spesifikke oppgaver og nå spesifikke mål i spillet. Her kan du få alt fra 100 poeng til flere tusen avhengig av hvor krevende oppgaven er. Oppgavene er alt fra å hugge et tre eller bare slå en stein med en spade til å oppgradere huset sitt eller introdusere nye beboere. Her er det plenty av oppgaver som en ikke blir ferdig med med det første, og for meg personlig blir nok dette en av hovedgrunnene til at jeg vil fortsette å spille dette spillet i laaang tid fremover. Poengene kan brukes på alt fra nye hårfarger- og sveiser til nye DIY-oppskrifter eller til flybilletter som du kan bruke til å dra til andre øyer for å samle ressurser du ikke har tilgjengelig på din egen øy. Den lille flyplassen er forresten åpen døgnet rundt, som gjør at man har litt flere grunner til å spille spillet etter at Nook's Cranny stenger klokken 22.

For å få en oversikt over alt dette gir Tom Nook deg en smarttelefon helt i starten av spillet. Den byr på flere apper som blant annet et kamera du kan bruke til å ta bilder med, Critterpedia som gir deg en oversikt over hvilke fisker og insekter du har fanget, og passet ditt, som har informasjon om deg og øya di. Den kommer også med en redningstjeneste-app, som kan bli nødvendig å bruke om du setter deg fast et sted, men det er ikke gratis og vil koste 100 Nook Miles. Jeg har dog ikke hatt bruk for denne redningstjenesten enda, og er faktisk usikker på om den er ment for meg eller om jeg vil møte på andre dyr på andre øyer som kan trenge øyeblikkelig hjelp. Kanskje begge deler?

Visuelt sett er spillet aldeles nydelig. Det er et skikkelig sprang fra 3DS-ens begrensede muligheter, og det er en fryd å se bladene rasle i trærne når det blåser. Nå kan du også se mere varierte teksturer på klærne og pelsen til dyrene. Museet har fått et skikkelig løft, og byr på nydelige og varierte utstillinger av insektene, fiskene og fossilene du samler. I fossil-avdelingen er det nå markert opp stier med fargekoder (kun for det visuelle uttrykket, for det hjelper ikke akkurat den som spiller noe nevneverdig) og oppstillingene av skjelettene er varierte og stilige. Dette er intet unntak i de andre avdelingene hvor du ved akvariene for eksempel kan gå gjennom en tunnel som går gjennom et av de største akvariene, og inne hos insektene er det et eget rom med en fontene med en karpe i, hvor alle sommerfuglene flyr rundt - vakkert!

Animal Crossing: New Horizons er ikke spillet for de som ser etter noe man kan spille i flere timer om dagen. Det er et spill som krever masse tålmodighet og er stort sett designet for å slappe av og kose seg med. Det har en ganske treg start, som kan være problematisk for mange, men det nye Nook Miles-systemet fungerer som en slags Achievements-liste og kan motivere en til å stå på videre. Her har man full frihet til å sette sitt helt egne personlige preg på øya, og det liker vi! New Horizons er det absolutt beste spillet i serien hittil, og byr på mer nytt enn noen av de andre spillene i hovedserien har gjort tidligere. Med andre ord er dette en fullverdig oppfølger som virkelig er verdt å sjekke ut.