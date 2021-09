Animal Crossing: New Horizons får etterlengtet besøk i november

HQ

Tross at Animal Crossing: New Horizons er Nintendos raskest selgende spill gjennom tidene og en av deres bestselgende titler noensinne, virket det som de hadde glemt det helt nå 18 måneder etter lanseringen. Derfor var det veldig fint å se at det fikk litt kjærlighet under nattens Nintendo Direct.

Det viser seg at den etterspurte karakteren Brewster (som ble introdusert til serien i Animal Crossing: Wild World) kommer til øyparadiset i november, og enda bedre, han tar med seg kafeen sin. Dessverre fikk vi ikke vite noe mer enn det, men la oss håpe at det blir den store utvidelsen som mange av oss har ventet på. En dedikert Animal Crossing: New Horizons-stream loves neste måned der vi får vite mer om Brewsters besøk og hva han tilføyer.