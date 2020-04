Animal Crossing: New Horizons får nye figurer, kunst og spesielle eventer

Det har gått en måned siden Animal Crossing: New Horizons ble lansert, men det virker ikke som om interesseren for spillet har avtatt nevneverdig etter det. Jeg tviler på at det vil skje de nærmeste dagene heller.

Nintendo kan nemlig bekrefte at en ny oppdatering vil komme med mye nytt innhold til Animal Crossing: New Horizons på torsdag. Denne vil blant annet introdusere to nye forhandlere som selger henholdsvis planter og kunst. Sistnevnte er ekstra greit siden museet utvides med en egen avdeling for kunst. Traileren vi har fått viser også glimt av de kommende eventene i spillet, og vi kan se frem til både museumsdager, bryllupsdager og mer fremover.