Animal Crossing: New Horizons har nå solgt 26,04 millioner eksemplarer

I oktober kommer høsten for fullt til Animal Crossing: New Horizons. Nøtter og kongler faller fra trærne og nye DIY-oppskrifter venter. Den kommende oppdateringen...

Like mange kvinner og menn spiller Animal Crossing: New Horizons

den 8 september 2020 klokken 10:41 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Selv om spill i dag sjeldent markedsføres med et uttalt fokus mot et spesifikt kjønn, er det enda et faktum at mange spill er betydelig mer populært blant enten kvinner...