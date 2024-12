HQ

Det tok en stund, men nå har Pokémon Red og Green blitt slått når det gjelder fysisk salg i Japan. Dette i en tid da det digitale også tar over mer og mer. Den nye kongen på haugen er Animal Crossing: New Horizons, som har passert åtte millioner solgte (fysiske) eksemplarer. Det 28 år gamle (!) Pokémon-spillet nådde 7,93 millioner. Med denne store suksessen og en ny Switch-konsoll i horisonten, får vi håpe på en like god og populær oppfølger.