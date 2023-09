Animal Crossing: New Horizons-opplevelse kommer til Seattle Aquarium

HQ

Nylig ble det avslørt at The Pokémon Company slår seg sammen med Vincent Van Gogh Museum om en Pokémon-overtakelse, og nå har Nintendo i tillegg avslørt at de samarbeider med Seattle Aquarium om en Animal Crossing: New Horizons -opplevelse.

Fra og med 7. oktober vil fansen kunne ta turen til akvariet i byen for å delta på en rekke arrangementer og muligheter med Animal Crossing som tema. Det skal blant annet være mulig å ta bilder med figurer fra spillet, og man kan også delta i en bingo-skattejakt. I tillegg vil Blathers, museumssjefen i Animal Crossing: New Horizons, gi beskrivelser av de virkelige dyrene ved hjelp av informasjon fra spillet.

Samarbeidet skal etter sigende vare helt frem til 31. desember, så hvis du befinner deg i Seattle før nyttår, må du ikke glemme å besøke akvariet hvis du er en Animal Crossing -fan.