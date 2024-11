Animasjonsfilmen Byggmester Bob går videre hos Amazon MGM Studios

HQ

Det ser ut til at den tidligere rapporterte Bob the Builder animerte filmen skal gå videre og produseres og distribueres av Amazon MGM Studios. Deadline rapporterer at prosjektet, som også skal produseres av Jennifer Lopezs Nuyorican Productions selskap og selskapet bak Guillermo del Toros nylige Pinocchio nyinnspilling ShadowMachine, har funnet et hjem på Amazon etter at selskapet vant budkrigen for prosjektet.

Filmen er satt til å se In the Heights, Twisters, og Transformers: Rise of the Beasts' Anthony Ramos i hovedrollen som Bob the Builder, og når det gjelder handlingen, vet vi at filmen vil foregå i Puerto Rico og utforske latinamerikansk kultur.

Det som ennå ikke er avklart, er om denne avtalen vil se Bob the Builder på kino eller i stedet direkte til Prime Video, men med tanke på suksessen til familievennlige animasjonsfilmer på kino i det siste, må du anta at den vil få sin del av tiden på kinoer over hele verden.