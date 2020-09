Anmeldelse: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Tony Hawk's Pro Skater-serien har vært opp- og nedturer gjennom historien. Det startet med en flott hyllest til skatemiljøet, og ble bare bedre med iterasjon nummer to! Personlig synes jeg den tredje utgaven hadde bedre baner, men de aller fleste er enige om at kvaliteten sank betraktelig etter kapittel fire. Riktignok var Underground et friskt pust, men så kom Tony Hawk Ride med plastikkrullebrettet og...

Uansett! Tilbake i 2012 fikk vi en lunken HD-oppussing av Tony Hawk's Pro Skater. Den ble kritisert for å både mangle funksjonalitet og være tungvint å sette seg inn i for nybegynnere. Nå, endelig, har vi fått en fullstendig remaster av de to første spillene i serien. Vicarious Visions har lang fartstid med å portere Tony Hawk-spill, og har tidligere høstet heder for Game Boy Advance-utgaven av Tony Hawk's Pro Skater 2. Det finnes simpelthen ingen bedre til denne jobben. Det blir klart fra første stund at de har lagt alt de har av sjel og hjerte i arbeidet sitt.

Spillet åpner med en skatevideo satt til Rage Against the Machine sin Guerilla Radio. Med en smidig blanding av gamle og nye klipp flyr den som en knyttneve laget av nostalgi rett i ansiktet mitt. Etter en liten pause for å spytte tenner og finne fatningen begir jeg meg inn for å sjekke menyene. Her finnes det mye å ta av, og Vicarious Visions fortjener ros! Lyd først: THPS-serien er kjent for sitt utvalg av musikk, men det er ikke alltid alle låtene slår like bra an. Derfor er det fullt mulig å velge akkurat hvilke sanger du vil skate til. Vi får desverre ikke alle sangene fra THPS 1 og 2, men mange nok til at det ikke er noe å klage på! Med tanke på hvilket mareritt det er å navigere musikkrettigheter klandrer jeg ikke utviklerne det minste grann.

Attpåtil, siden det er skatere fra mange forskjellige nasjonaliteter, får man også muligheten til å enten høre de prate på originalspråket eller på engelsk. En fin liten touch. Til slutt er undertekster tilgjengelig for de av oss som sliter med hørselen.

Spillmessig er det mulig å tilpasse litt av hvordan man kontrollerer skateren sin, men dessverre går det ikke å justere alle knappene. Selv om dette er vanlig på konsoll synes jeg flere burde la oss sette opp kontrolleren akkurat slik vi selv vil. HUDen går det derimot å justere helt modulært, så det er en fjær i hatten! Hvor det virkelig tar av er spillmodifikasjonene, hvor man velger hvordan selve skateren oppfører seg. Standard oppsett er, såvidt jeg klarer å identifisere det, tatt fra Tony Hawk's Pro Skater 3. Om du virkelig vil oppleve THPS 1 og 2 slik de var "i gamle dager" kan du velge dette. Da blir skateren din begrenset til akkurat de triksene og kombinasjonene som var mulige i originalspillene. At utviklerne i det hele tatt har tenkt på og implementert dette vitner om hvor fokuserte de har vært på å gjøre spillet til en essensiell Tony Hawk's-opplevelse.

Hvis du har litt rust i maskineriet eller er ny til Tony Hawk's Pro Skater (velkommen!) kan du velge å slå av og på modifikasjoner som perfekt balanse, permanent supermeter eller at du ikke kan falle av brettet. Ikke bare er dette nybegynnervennlig, men det lar også de som har problemer med kontrollene av medisinske grunner nyte spillet på deres premisser.

Over til selve spillet. Hovedmodusene er Skate Tours, Multiplayer, og Create-A-Park. Skate Tours lar deg spille gjennom alle banene fra originalspillene i all deres nyoverhalte prakt. Her er det gjort et par endringer riktignok, men ingen grove overtramp. Man kan for eksempel finne oppgraderingspoeng rundt omkring i THPS1-banene, og man har nå flere mål som kan oppnås. Disse går ut på å enten få høyere poengsummer enn i originalene eller finne gjemte gjenstander som ikke fantes tidligere. Skal man først endre på en nesten perfekt oppskrift synes jeg det er helt innafor å gjøre den bedre. Det er med andre ord mye å ta seg til.

Etter å ha lekt meg en del synes jeg skatingen føles ganske riktig. Noe i bakhodet sier den ikke er like arkade-aktig som i THPS3, men jeg liker tyngden skateren min har. Skulle du "baile", eller "dette på ræva" som vi sier på godt norsk, får du en kjekk liten effekt hvor du "spoles tilbake". Ikke bokstavriktig, men en videoglitch-effekt omkranser skateren din og du befinner deg på brettet igjen uten å måtte vente på at hen skal karre seg på bena. Som en liten bonus skjer dette enda raskere om du masher ollie-knappen. Unektelig kjekt om man er frustrert!

Har du lyst til å bare slappe av kan du finne banene i seksjonen "free skate" mens du hører på det legendariske lydsporet. Her har det også sneket seg inn noe nytt. For ved siden av "free skate" finner du konkurransemoduser hvor du kan fokusere på å sette de sjukeste rekordene og sammenligne ferdighetene dine med venner på nettet.

Multiplayer fikk jeg dessverre ikke muligheten til å teste da det forståelig nok ikke var mange å spille sammen med i anmeldelsesperioden. Likevel la jeg merke til at man kan sette opp en lobby og invitere venner direkte. Tydeligvis har de gjort seg noen tanker rundt dette i det minste.

Når man så skal begi seg ut på skatetokt kan jeg med glede melde at alle skaterne fra THPS 1 og 2 er med. Iblandet det allerede imponerende galleriet er åtte nye rullebrettbefjetrede ansikt. Alt i alt ender vi opp med 21 berømte skatere. I tillegg til dette kan man lage opp til fire egne skatere med en relativt bra (til et skatespill å være) skapermodus. Etter hvert som man spiller hovedmodusen tjener man penger som kan brukes til å låse opp flere klær, tatoveringer og rullebrett.

Til slutt har vi Create-A-Park. Her lager man enkelt og greit skateparker for å boltre seg i. Det er jo kult i og for seg, men det hadde tidligere THPS-spill óg. Nytt av dage er at man kan laste de opp på nettet og dele de med andre skatere. Dette gjør at jeg, som er omtrent like kreativ som en actionfilm med blå/oransje promoplakat, endelig kan meske meg med alt det sære folk kan finne på. Forhåpentligvis byr dette på halvparten av moroa man kan få ved å laste ned baner i Super Mario Maker 2.

Mens man spiller låser man også opp nytt tilbehør via "Challenges". Disse kan være såpass enkle som å fullføre en bane, til at man må emulere en av proffskaterne med kombinasjonstriks. Totalt er det 714 slike utfordringer i spillet per nå, og forhåpentligvis kommer det flere etter hvert.

For én ting blir svært innlysende mens jeg spiller THPS1+2. De er på nære nippet til å ha den perfekte motoren for et Tony Hawk-spill. Det er arkade-aktig uten å bli for urealistisk, og siden det er på en moderne konsoll bør det gå bra å slippe nye skatere eller baner. Derfor ønsker jeg meg mer enn noe annet at favoritten min skal komme etter hvert. Hva sier dere, Vicarious Visions? Kan jeg få skate i Kanada igjen i THPS3?

Kanskje går bønnen min uten å bli hørt, det kan bare tiden vise. Heldigvis sitter vi igjen med et pokkers solid skatespill hvor man kan tilbringe et lass med timer for å låse opp alt. Jeg var redd for at vi kom til å være låst til de gamle spillenes "regler", men det løste de glimrende ved å la meg velge hvilket regelsett jeg vil skate etter. Det betyr også at puristen som synes manuals og revert er bare noe tøv får akkurat det hen vil ha! Jeg har kost meg som bare søren med Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, og det tror jeg at det dere vil også!